У випуску програми "Pro новини" за 8 вересня – в Білорусі продовжують тиснути на Координаційну раду опозиції. Спочатку її членів викликали на допити, потім ті почали зникати. Врешті, їх силою змушували покинути країну. Суд про поновлення скандальної корупційної справи щодо "Роттердам+" не відбувся. Наступне засідання відбудеться 14 вересня.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Минуло вже 100 днів, відколи на українських дорогах запрацювала автофіксація порушень. У МВС прозвітували, що перші 50 камер у Києві та області вже дали результат.