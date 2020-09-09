У випуску програми "Pro новини" за 9 вересня – світ постраждав від пандемії COVID-19, яку оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я на початку 2020 року. Негативний вплив був і на економіку України. Новим заступником генпрокурорки Ірина Венедіктова може стати Максим Якубовський. Він є юристом Віктора Медведчука – кума російського президента Володимира Путіна.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Ведуча Яніна Соколова опублікувала другу частину аудіозаписів ймовірного "вербування" російських бійців з ПВК "Вагнера" нашими силовиками. На плівках чути позивні та прикмети зовнішності вагнерівців.