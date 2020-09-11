У випуску "Pro новини" за 11 вересня – у Берліні понад 8 годин тривала зустріч радників "нормандської четвірки". Основними питаннями перемовин стали порушення режиму тиші на Донбасі та підготовка до скликання нормандського саміту. Одразу кілька областей України не згодні з посиленням карантину, а саме – з "червоною" зоною. Містяни масово виходять на протести, а мери судяться з Кабміном.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні за добу зафіксували 3 тисячі 144 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, в Києві виявили рекордну кількість – 404 хворі на COVID-19, з них 7 – померли.

Через збільшення кількості інфікованих на коронавірус в Києві, місто переходить у "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки.

Вже за місяць в Україні пройде перший відкритий аукціон, на якому виставлять 25 виробництв по всій країні. Заробити з цього планують щонайменше 2 мільярди гривень. Поборотися за спиртові заводи зможуть як вітчизняні, так і закордонні інвестори.