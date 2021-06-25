Про олігархів, фінансування партій та корупцію: еклюзивне інтерв'ю глави НАЗК Новікова

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про олігархів. Національному агентству з питань запобігання корупції теж відвели важливу роль у цьому питанні.

В інтерв'ю глава НАЗК Олександр Новіков зазначив, що з олігархами треба не боротись – у відомства є власний підхід. Окрім цього, розповів, як нарешті подолати корупцію в Україні.

Увага Потрібен закон про лобізм, – Разумков пояснив, як варто доповнити закон про олігархів

Про "боротьбу" з олігархами

Найдовша назва проєкту закону – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" – свідчить, що президент ставиться до олігархів, як до загрози, і хоче обмежити їхній вплив. При цьому ключову роль у цьому процесі відвели РНБО. Що робитиме НАЗК?

За цим законом, НАЗК має приймати декларації осіб, які визнані РНБО олігархами й перевіряти ці декларації. Це єдина роль НАЗК.

Чи може НАЗК навпаки запропонувати РНБО звернути увагу на якусь конкретну людину? Наприклад, "ви цю людину не подали, але з її декларації одразу зрозуміло, що це – олігарх".

Теоретично, це можливо. Ми маємо повноваження ініціювати питання перед РНБО.

Чи вистачить у вас ще сил, можливостей та часу перевіряти ще один стос документів?

НАЗК, як орган виконавчої влади, виконає закон у разі прийняття його Верховною Радою. Ми вважаємо, що він у принципі може знизити рівень корупції. Оскільки, корупція – це використання влади у власних інтересах. Олігархічний вплив – це використання влади у власних інтересах. Це майже слова синоніми.

Що відомо про законопроєкт Зеленського щодо олігархів? Президент України Володимир Зеленський



Уже в червні 2021 року документ Президент України Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігархів. Тоді ж він наголосив, що в олігархів буде вибір: потрапити під санкції або припинити незаконну діяльність.Уже в червні 2021 року документ передали до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, щоби його розглянули. Дмитро Разумков заявив, що ймовірно законопроєкт розглянуть раніше , ніж очікували.

Чи ви вірите, що цей закон взагалі буде ефективним? Олігархи не почнуть переписувати свої медіаактиви, монополії на своїх родичів, знайомих? Візьмімо Данила Гетманцева, який переписав усі свої бізнеси на свою стареньку мати, до нього від вас претензій немає, то як ви тоді будете висувати претензії олігархам?

Я не можу сказати, є чи нема в нас претензій до Данила Гетманцева, тому що ми не витягуємо якусь людину з якогось списку й не починаємо її перевіряти. Є чітка черговість перевірок декларацій усіх народних депутатів. Усі вони, зокрема в частині передачі корпоративних прав і підприємств, будуть у 2021 році перевірені. Й у свій час ми перевіримо ту особу, яку ви назвали.



Новіков прокоментував законопроєкт про олігархів / Фото 24 каналу

Щодо питання переписування активів – це якраз і є функціонал НАЗК. Ми якраз займаємось тим, що встановлюємо вірність або невірність декларування, і встановлюємо, чи є в особи активи, які оформлені на інших осіб. Хочу звернути увагу, що ми її почали виконувати фактично лише в березні (2021 року – 24 канал), оскільки Конституційний Суд у жовтні минулого (2020 – 24 канал) року скасував усі наші повноваження. Можна сказати, що це взагалі перші наші перевірки декларацій, які тільки почались у країні.

Повне інтерв'ю з главою НАЗК Новіковим: дивіться відео

Ви сказали, що цей законопроєкт може допомогти в боротьбі з олігархами.

Так, але ми вважаємо в НАЗК, що з олігархами треба не боротись. Чому? У нас інший підхід. Як сказав президент, презентуючи його, під закон має бути план. Так от під закон цей план є – це антикорупційна стратегія й чому ми вважаємо, що з олігархами не треба боротись у такому агресивному сенсі цього слова? Тому що ми впевнені, що олігархи, як особи, які впливають на владу й захоплюють владу, мають цей мотив тільки через те, що якщо не вони захоплять владу, то хтось інший захопить її – якась інша промислова група.

Антикорупційна стратегія наводить чіткий план, як зробити рівні правила для всіх і позбавити олігархів мотивів захоплювати владу.

Про фінансування партій

Як же нам подолати корупцію в Україні, згідно з вашою антикорупційною стратегією?

Антикорупційна стратегія містить відповіді на всі питання, які стосуються подолання корупції. Основні з них – це завершення судової реформи, зокрема в інтересах і самих суддів. Оскільки доброчесні судді страждають від поганої репутації недоброчесних суддів.

Друге – це впровадження інструментів перевірки звітів політичних партій, щоби депутатів і чиновників, делегованих партіями, зробити незалежними від фінансово-промислових груп. Для цього НАЗК перераховує партіям фінансування. Третє – це ефективна система фінансового контролю, перевірка декларацій.

Антикорупційна стратегія – це документ, який допомагає забезпечити командну роботу всіх органів влади для подолання корупції. Розробка й координація впровадження Антикорупційної стратегії є відповідальністю НАЗК, закріпленою на законодавчому рівні.

Ви перевіряєте ці партії, вони вам надають стоси документів, а потім виявляється, що партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко фінансують по кілька мільйонів гривень якісь пенсіонерки. А партію ОПЗЖ фінансують якісь безхатченки. І що дали ваші перевірки, хіба це вихід?

Так, це однозначно вихід. Лише забезпечивши контроль за фінансами політичних партій із боку держави можна забезпечити їх незалежність. Хочу сказати, що НАЗК у цьому контексті є лідером у світі. Чому? Тому що інструмент зупинення фінансування політичних партій є у всіх країнах, а майже в жодній він не застосовувався, і лише за останні пів року НАЗК зупиняло фінансування партій:

"Батьківщина";

партії "Голос";

і навіть партії "Слуга народу".

На сьогодні фінансування партії "Голос" досі зупинено у зв'язку з тим, що не подають виправлений звіт.

Важливо Все глибша яма міжнародної самоізоляції Росії, – депутатка "Голосу" про сесію ПАРЄ

Я так розумію, антикорупційна стратегія це така довга історія, наскільки вона може розтягнутися?

Там є конкретний період, реалізація антикорупційної стратегії передбачена на 2021 – 2025 роки.

Але ви плануєте з часом збільшити фінансування партій із бюджету. Тобто коштом платників податків, правильно?

Ми плануємо розповсюдити бюджетне фінансування, зокрема на ті партії, які не потрапили в парламент, але подолали 2% бар'єр, тільки в такому випадку ми зможемо забезпечити якусь політичну альтернативу.



Новіков розповів про антикорупційну стратегію / Фото 24 каналу

Давайте цифри назвемо. Сьогодні платникам податків утримання партій, які прийшли з парламенту обходиться у…

697 мільйонів гривень. Минулого 2020 року це було 283 (мільйони гривень – 24 канал).

Ви спрямували бюджетний запит на 3 роки, щоб у 2023 році на ці цілі виділяти майже мільярди гривень. Правильно?

Так. На виконання Верховною Радою прийнятого закону.

Ще 400 мільйонів дати цим нашим партіям, які утримуються з кишені олігархів, фінансуються в незрозумілий спосіб. Давайте ще знайдемо для них майже 300 мільйонів гривень не на кисневі концентратори, не на підвищення зарплат вчителям, не на підвищення пенсій. Давайте ще цим партіям дамо 300 мільйонів гривень. А що, платники податків пригощають.

По-перше, це Верховна Рада прийняла закон, який передбачає фінансування в такому розмірі. По-друге, у нас є механізми, як забезпечити… Дійсно, ви праві. Ми забезпечували фінансування партій із невідомих джерел. Направляли матеріали в Нацполіцію, щоб притягнути винних, якщо це олігархи, до кримінальної відповідальності. Ці справи в Нацполіції не розслідують, тому антикорупційна стратегія передбачала передачу цих проваджень до незалежного правоохоронного органу – Національного антикорупційного бюро, але депутати виключили відповідний пункт.

Зверніть увагу Фінансування "Голосу" досі зупинене: голова НАЗК назвав причину

Якщо брати, наприклад, партію Андрія Пальчевського, ми встановили понад 20 мільйонів гривень невідомого походження, які він використав для фінансування своєї передвиборчої кампанії. Такі факти встановили щодо інших партій також.