Українці відзначають 29-річчя незалежності своєї країни. На честь свята професор університету Лойола-Мерімаунт у Лос-Анджелесі архімандрит Кирило (Говорун) розповів, як Україну сприймають у США та привітав громадян зі святом.

В ефірі 24 каналу він зазначив, що Україна дійсно за 29 років незалежності показала, що рухається у майбутнє.

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"І за цей рік, і за минулий – Україна стала фігурантом новин у США. Я інколи жартую зі своїми американськими друзями, що вони знають про Україну більше, ніж я. Все через висвітлення подій України в американських ЗМІ", – наголосив архімандрит Кирило.

Він запевнив, що допомога Україні – це внутрішньополітична тема у США. Раніше це питання обговорювало вузьке коло спеціалістів, а зараз про це говорять всі. "Про Україну пам'ятають. Більшість в Америці не переймаються тим, що відбувається за межами США, а виключно американським порядком денним. На щастя, Україна є частиною цього порядку денного і про неї тепер точно довго не забудуть", – заявив професор.

Він також пояснив, що інформаційним контекстом для України є війна. Саме на ній наголошують у США, коли обговорюють питання допомоги.

► Як Україну сприймають у США

Архімандрит Кирило запевнив, що для більшості жителів США Україна постає у позитивному світлі.

Країна, яка бореться, виборює свою незалежність, протистоїть агресії. Україна стала внутрішньополітичною темою у США. Безумовно, ті люди, які співчувають, розуміють і цінують демократичні цінності – вони душею і серцем з Україною,

– сказав професор.

За його словами, День Незалежності України також позитивно сприймається у США.

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