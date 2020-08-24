Про Україну пам'ятають у США, – архімандрит Кирило привітав українців з Днем Незалежності
Українці відзначають 29-річчя незалежності своєї країни. На честь свята професор університету Лойола-Мерімаунт у Лос-Анджелесі архімандрит Кирило (Говорун) розповів, як Україну сприймають у США та привітав громадян зі святом.
В ефірі 24 каналу він зазначив, що Україна дійсно за 29 років незалежності показала, що рухається у майбутнє.
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"І за цей рік, і за минулий – Україна стала фігурантом новин у США. Я інколи жартую зі своїми американськими друзями, що вони знають про Україну більше, ніж я. Все через висвітлення подій України в американських ЗМІ", – наголосив архімандрит Кирило.
Він запевнив, що допомога Україні – це внутрішньополітична тема у США. Раніше це питання обговорювало вузьке коло спеціалістів, а зараз про це говорять всі. "Про Україну пам'ятають. Більшість в Америці не переймаються тим, що відбувається за межами США, а виключно американським порядком денним. На щастя, Україна є частиною цього порядку денного і про неї тепер точно довго не забудуть", – заявив професор.
Він також пояснив, що інформаційним контекстом для України є війна. Саме на ній наголошують у США, коли обговорюють питання допомоги.
► Як Україну сприймають у США
Архімандрит Кирило запевнив, що для більшості жителів США Україна постає у позитивному світлі.
Країна, яка бореться, виборює свою незалежність, протистоїть агресії. Україна стала внутрішньополітичною темою у США. Безумовно, ті люди, які співчувають, розуміють і цінують демократичні цінності – вони душею і серцем з Україною,
– сказав професор.
За його словами, День Незалежності України також позитивно сприймається у США.
Як у Києві відзначають День Незалежності: програма заході
- Святкування розпочалося з офіційної церемонії покладання квітів до могил видатних українських діячів, державотворців, ветеранів АТО / ООС, Небесної сотні тощо.
- Паралельно з цим о 10:30 біля "Університетської" розпочався Марш Незалежності. А об 11:00 стартував Марш Захисників України.
- Упродовж дня в Києві також будуть різні урочисті заходи, в яких братимуть участь представники влади, ветерани війни, волонтери й діячі сфери культури.
- Торік після всіх публічних заходів Володимир Зеленський збирав на урочистості своїх попередників – Кравчука, Кучму, Ющенка й Порошенка. Чи буде така зустріч цього року, наразі невідомо.