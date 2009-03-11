Про допомогу

МВФ взявся переглядати макропоказники України.

Прогнози на 2009 рік, стверджують представники Міжнародного валютного фонду, будуть змінені, от тільки в який бік - не уточнюють. Обіцяють лише, що оприлюднять їх найближчим часом.Поки ж МВФ говоритиме про Україну - в Україні говоритимуть про МВФ. На Банковій знову зійдуться Президент, прем’єр, спікер та глава Нацбанку. Тема їх зустрічі - другий транш від Міжнародного валютного фонду. Ірина Ванникова (прес-секретар Президента): "МВФ наполягає на низці попередніх заходів, які Україна має здійснити для отримання чергового траншу МВФ. Зокрема, йдеться про прийняття низки законів, спрямованих на зменшення дефіциту бюджету."Тим часом північний сусід ще не вирішив чи допомагати Україні фінансово. Росія отримала від уряду Тимошенко прохання про надання 5 мільярдів доларів кредиту, однак своє рішення ще не оголошує. Нагадаємо, можлива позика від Росії викликала в перших осіб держави суттєві розбіжності. Президент переконаний, що допомога Москви матиме якісь додаткові, невигідні для України умови.