Про корупцію в погонах

Він їх висварив за корупцію, а вони образились.

Президент зібрав на Банковій керівників силових відомств та полаяв їх за нікудишню роботу. Віктор Ющенко (Президент України): “Ви не можете професійно очолити боротьбу з корупцією. Знаєте чому? Шановна прокуратура, міліція і так далі. Знаєте чому? Тому, що ви є співучасниками цього жахливого процесу”. Головний адресат звинувачень - Міністерство внутрішніх справ. Отримавши на горіхи, його чільник Юрій Луценко вирішив покинути нараду, грюкнувши дверима. Минає кілька годин і ображений Луценко відповідає Ющенку через журналістів. Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): “Якщо він вважає, що мені потрібно подати у відставку, я дам відповідь Віктору Андрійовичеві Ющенку - не я захищав свого тестя, якого зловили на гарячому при отриманні хабара в 20 тис. баксів. Це робив Ющенко”. Відтак, ноги Луценка на Банковій більше не буде, поки там править Ющенко. Принаймні сам міністр заявив, що розриває будь-які відносини з ним. Втім, звинувачення Гаранта не були голослівними. За останніми даними, впродовж останніх 2-х років рівень доброчесності України за міжнародними рейтингами знизився з 99 на 146 місце. Корупція залишається безкарною, стверджує Президент. Красномовно про це свідчать цифри: міліція стала на 40% менше розкривати відповідні справи. А ще, митники та податківці грішать, каже Ющенко. Через них, мовляв, за 3 місяці 7% вітчизняного бізнесу пішло в тінь. Аби розмови не закінчились лише прочуханкою та образами, Гарант доручив СБУ взятись за колег по формі та перевірити їх роботу.