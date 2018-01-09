Про п'яні суддівські ДТП, або карета "швидкої" як засіб втечі від ганьби

Випив, сів за кермо, отямився, потрапив в ДТП! А покарання буде? Навряд чи! Адже п'яні судді не зважають на закони. Феміда в них на службі, а не вони у неї.

Один з топ-ньюзмейкерів новорічного тижня став суддя Києво-Святошинського району Дмитро Усатов.

Поблизу селища Білогородка на Житомирській трасі служитель Феміди, керуючи потужним спорткаром Ford Mustang, протаранив зустрічний автомобіль. Удар був дуже потужним: обидві машини опинилися в кюветі. Дякувати Богові, обійшлося без жертв. Але водій авто, в який врізався Mustang, серйозно постраждав. Суддя теж отримав травми. Але його не шкода.

Дивіться відео, на якому суддя проходить тест на алкоголь

Результат – 1,52 проміле. Для розуміння, допустима норма алкоголю в крові дорівнює 0,2 проміле. Це приблизно келих вина чи шампанського. Але суддя, вочевидь, у вечір 2 січня піднімав не один фужер із напоями куди міцнішими.

Звісно, сам факт того, що служитель Феміди сів за кермо п'яним як чіп, не може не обурювати. Резонанс в інформпросторі викликав навіть інший факт – спроба пана Усатова якнайшвидше покинути місце ДТП. Адже одразу після аварії там з'явилася його дружина – теж, до речі, суддя Солом'янського суду столиці – Ірина Усатова.

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За свідченнями активістів, вона намагалася якнайшвидше поїхати з чоловіком у "швидкій" із місця ДТП. Але свідки таки домоглися, аби тест на алкоголь Усатов пройшов публічно.

І от тепер в мережі точиться дискусія: чи покарають суддю, чи буде він працювати далі, чи уникне покарання так само, як і десятки інших його колег, що втрапляли в такі ж ганебні ситуації. Адже як би там не клепали справу поліцейські, врешті розглядатимуть її такі ж самі судді, як і Усатов. А всі вони колеги. Усі вони люди, кожен може опинитись на його місці. Правда ж?

Я от тільки пригадаю кілька схожих епізодів, про які, до речі, розказували журналісти нашого проекту. Суддя Кіровського районного суду Кропивницького Олексій Галаган був спійманий патрульними за водіння напідпитку. Зухвало намагався втекти від поліції та від долі пройти тест на алкоголь. Врешті, у кайданках суддю відвезли до наркодиспансеру та взяли аналізи. Рівень алкоголю в крові був майже 1,3 проміле, що у 6 разів більше допустимої норми.

Суддя Олексій Галаган

А чим же завершилася справа? А я нагадаю, у першій інстанції довго слухали справу. Галагана таки визнали винним у керуванні транспортним засобом у нетверезому стані. Але ж була апеляція, в якій чорним по білому визнали – був тверезий, опору патрульним не чинив. Виправданий. Більше того, на патрульних, які затримували п'яного суддю, ще й відкрили провадження за перевищення службових повноважень.

А що там Галаган? А нічого! У нього все добре. І машина, і посвідчення водія, і посада при ньому. Судить інших. А від журналістів тепер відгороджується щільною охороною.

Суддя Апеляційного суду Андрій Худяков теж був спійманий патрульними при керування напідпитку. І теж, як міг, уникав тесту на алкоголь. Доходило і до погроз. У нагоді тоді якраз йому і стало суддівське посвідчення. На той момент поліцейські справді не знали, як діяти. Худяков мав суддівський імунітет. Тож тесту він принципово не пройшов, факту сп'яніння поліцейським довести так і не вдалося. Справа не дісталася навіть судової зали. Тож і далі цей суддя їздить на авто та судить інших.

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Так, цей театр абсурду відбувається навколо. І насправді страшно від усвідомлення власної безпорадності. Адже навіть якщо ти пристібаєшся, принципово не п'єш алкоголь, дотримуєшся правил дорожнього руху, ти не маєш жодних гарантій, що черговий служитель Феміди, який плювати хотів на писані й неписані правила, не виїде на зустрічну та не знесе твоє авто в кювет. Бо покарання немає – і це головна проблема. Суддівська порука нікуди не поділася.

Нам лишається говорити про це свавілля вголос! На жаль, іншого впливу, окрім розголосу, поки нема. Таких зухвальців у мантіях треба карати публічно. І лише резонанс та наша із вами увага має довести справу до логічного фіналу. Судді, які самі порушують закон, не мають права судити інших.