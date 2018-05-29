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Про що свідчать "мурашки" у затерплій частині тіла

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Неприємні
Неприємні "мурашки" у нозі, яку відсиділи / poradu.pp.ua

Причиною неприємних поколювань у нозі, яку відсиділи, є тісний зв'язок мозку з нейронами, який рятує організм.

Про це розповіла невролог Ольга Шемятовська, передає Lifehacker.

Вона зазначила, що будь-яка ділянка тіла люди перебуває під пильним наглядом мозку. А допомагають стежити за функціонуванням нейрони – нервові клітини.

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Відростки нейронів утворюють нерви, які передають інформацію від усіх органів і частин тіла до мозку, а також передають команди від мозку.

via GIPHY

Тож коли людина перебуває довго у незручному положенні, зокрема, перетиснувши ногу, зв'язок цієї ноги з мозком тимчасово втрачається, адже у такому положенні нерви і кровоносні судини, які приносять кисень, глюкозу та забезпечують існування всіх тканин ноги, стискаються.

Мозок посилає сигнал: "Гей, що там з ногою?". Але зі зв'язком проблеми. Нейрони думають: "Що з мозком, його не чути. Здається, нам не вистачає кисню. Паніка! Мозок: "Перешкоди зв'язку, але, здається, нозі чогось не вистачає. Нога, німій!" 
– пояснює невролог ситуацію.

Ось на цьому етапі людина і відчуває дискомфорт, "мурашки" у нозі змушують її змінити положення. Після цього кровообіг відновлюється, а мозок знову налагоджує зв'язок з периферійними нейронами, і "мурашки" зникають.

"Мурашки" у нозі виникають через незручне положення

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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