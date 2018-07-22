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Про що свідчить пульсуючий біль в очах

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Про що свідчить пульсуючий біль в очах
Про що свідчить пульсуючий біль в очах / freep.com

Медики виділяють різні типи болю – ріжучий, ниючий та інші, проте найбільш неприємним є пульсуючий біль. Такий характер болю заважаю людині сконцентруватися на завданнях.

Проте пульсуючий біль в очах є симптомом іншого захворювання, пише Opticclub.

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Основні причини цього болю в очах:

1. Підвищений внутрішньоочний тиск

При цьому очі починають пульсувати, боліти, неприємні відчуття з’являються при натисканні на органу зору. Якщо ж таке людина відчуває часто, то це можу бути ознакою глаукоми – хвороба очей, яке може спричинити сліпоту.

Пульсуючий біль в очах: причини
Пульсуючий біль в очах: причини

2. Травми очного яблука

При порушенні структури органу зору – удари, травми – можливі крововиливи та інші серйозні порушення. Тому не варто думати, що все саме заживе, а піти до офтальмолога.

3. Опіки сітківки та інші проблеми, що викликають страх світла

Це можна побачити у тому випадку, як людина буде дивитися на світло. Не варто чекати інших симптомів, потрібно одразу звернутися до лікаря. Все тому, що страх світла може свідчити про серйозну патологію.

Пульсуючий біль в очах: причини
Пульсуючий біль в очах: причини

До слова, австралійські вчені встановили, що вживання апельсинів здатні уповільнити симптоми макулодистрофії і зберегти зір в літньому віці.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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