Про що свідчить пульсуючий біль в очах

Медики виділяють різні типи болю – ріжучий, ниючий та інші, проте найбільш неприємним є пульсуючий біль. Такий характер болю заважаю людині сконцентруватися на завданнях.

Проте пульсуючий біль в очах є симптомом іншого захворювання, пише Opticclub.

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Основні причини цього болю в очах:

1. Підвищений внутрішньоочний тиск

При цьому очі починають пульсувати, боліти, неприємні відчуття з’являються при натисканні на органу зору. Якщо ж таке людина відчуває часто, то це можу бути ознакою глаукоми – хвороба очей, яке може спричинити сліпоту.



Пульсуючий біль в очах: причини

2. Травми очного яблука

При порушенні структури органу зору – удари, травми – можливі крововиливи та інші серйозні порушення. Тому не варто думати, що все саме заживе, а піти до офтальмолога.

3. Опіки сітківки та інші проблеми, що викликають страх світла

Це можна побачити у тому випадку, як людина буде дивитися на світло. Не варто чекати інших симптомів, потрібно одразу звернутися до лікаря. Все тому, що страх світла може свідчити про серйозну патологію.



Пульсуючий біль в очах: причини

До слова, австралійські вчені встановили, що вживання апельсинів здатні уповільнити симптоми макулодистрофії і зберегти зір в літньому віці.