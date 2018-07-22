Про що свідчить пульсуючий біль в очах
Медики виділяють різні типи болю – ріжучий, ниючий та інші, проте найбільш неприємним є пульсуючий біль. Такий характер болю заважаю людині сконцентруватися на завданнях.
Проте пульсуючий біль в очах є симптомом іншого захворювання, пише Opticclub.
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Основні причини цього болю в очах:
1. Підвищений внутрішньоочний тиск
При цьому очі починають пульсувати, боліти, неприємні відчуття з’являються при натисканні на органу зору. Якщо ж таке людина відчуває часто, то це можу бути ознакою глаукоми – хвороба очей, яке може спричинити сліпоту.
Пульсуючий біль в очах: причини
2. Травми очного яблука
При порушенні структури органу зору – удари, травми – можливі крововиливи та інші серйозні порушення. Тому не варто думати, що все саме заживе, а піти до офтальмолога.
3. Опіки сітківки та інші проблеми, що викликають страх світла
Це можна побачити у тому випадку, як людина буде дивитися на світло. Не варто чекати інших симптомів, потрібно одразу звернутися до лікаря. Все тому, що страх світла може свідчити про серйозну патологію.
Пульсуючий біль в очах: причини
До слова, австралійські вчені встановили, що вживання апельсинів здатні уповільнити симптоми макулодистрофії і зберегти зір в літньому віці.
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