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“Пробігаючи Сахару”

13:05, 10 березня 2009 259

Метт Деймон подався до Африки.

Всесвітньо відомий голлівудський актор виступив виконавчим продюсером документальної стрічки “Пробігаючи Сахару”. Фільм показує 3 ентузіастів, які вирішили поставити світовий рекорд і пробігти найбільше у світі пустелю, що простягається через шість африканських країн.Метт Деймон (актор, продюсер): “Ми просто почули, що троє хлопців збираються пробігти пустелю Сахара. І це звучало настільки божевільно, що ми просто подивилися одне на одного і сказали: ”Це потрібно задокументувати”. Ми подумали, що незалежно від того, як це все буде, документалка вийде просто фантастичною. Ми лише не були впевнені, як це все знімати, знаючи саму природу жанру документального кіно. Та ці хлопці зробили просто неймовірну річ”.Режисером стрічки став Джеймс Молл. У фільмі можна побачити не лише прекрасні краєвиди Сахари, але й спостерігати за пригодами трьох друзів, які насмілилися на таку небезпечну подорож. Стрічка “Пробігаючи Сахару” вже вийшла на DVD.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 березня 2009
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