"Ушістьох чекаємо одну посилку": розвідка перехопила розмову голодного окупанта

Також він говорить про повний провал логістики у своєму підрозділі. Відповідний аудіозапис оприлюднили у ГУР МО.

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На що скаржаться окупанти?

У Головному управлінні розвідки зазначають, що загарбник служить у складі 1 окремої мотострілецької бригади 51 армії Росії. У розмові з іншим військовослужбовцем він емоційно дорікає, що підрозділ давно залишився без забезпечення та нормального харчування. При цьому командування лише заспокоює підлеглих розповідями про погану погоду.

Російський військовий із позивним "Рубль" бідкається, що командування постійно обіцяє скинути допомогу, але обіцянки не виконує.

Вчора маємо скинути, сьогодні — і н***я! Сьогодні літак мали зробити – н***я! Я чекаю-жду - і знову тиша, я х** його знає. Мене, коротше, за***ло все вже, пі***ць! У голові вже бардак діється від цього. Нерозуміння вже йде якесь, х** його знає. Б***ь, ушістьох хоча б одну посилку чекаємо, б***ь, – і н***я, б***ь– скаржиться росіянин.

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У відповідь співрозмовник лише закликав не панікувати, виправдовуючи затримку тим, що через вітер падають дрони з провізією. У розвідці нагадують, що єдиним способом для російських солдатів отримати їжу, одяг та зберегти життя є добровільна здача в полон.

Ниття "Рубля": дивіться відео (увага, нецензурна лексика, 18+!)

Проблеми з постачанням на фронті стають дедалі системнішими для армії агресора. Раніше в розвідці повідомляли, що через удари українських дронів ворог переживає серйозну логістичну кризу.