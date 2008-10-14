Проблеми із зором

Британський прем'єр втрачає зір.

Як повідомляє газета “The Telegraph”, прем'єр Великобританії Гордон Браун може бачити тільки великий шрифт, а на публічних заходах потребує супроводу. За словами близьких друзів Брауна, навіть у разі незначної травми він може повністю втратити зір. У 16 років через нещасний випадок під час гри у регбі, майбутній глава уряду осліп на одне око. Про це розповів сам Браун в одному з інтерв’ю, зазначивши, що з іншим оком теж виникають проблеми.Нещодавно він переніс операцію з видалення катаракти. Лікар прем’єра також каже, що із зором його пацієнта не все гаразд. У зв’язку з проблемами зору, Гордон Браун неодноразово потрапляв у незручні ситуації. Так, під час виступу в палаті спільнот британського парламенту він розмазав чорнило по трибуні, а після конференції лейбористської партії довго не міг знайти вихід із залу.