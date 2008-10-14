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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      Проблеми із зором

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      Проблеми із зором

      Британський прем'єр втрачає зір.

      Як повідомляє газета “The Telegraph”, прем'єр Великобританії Гордон Браун може бачити тільки великий шрифт, а на публічних заходах потребує супроводу. За словами близьких друзів Брауна, навіть у разі незначної травми він може повністю втратити зір. У 16 років через нещасний випадок під час гри у регбі, майбутній глава уряду осліп на одне око. Про це розповів сам Браун в одному з інтерв’ю, зазначивши, що з іншим оком теж виникають проблеми.Нещодавно він переніс операцію з видалення катаракти. Лікар прем’єра також каже, що із зором його пацієнта не все гаразд. У зв’язку з проблемами зору, Гордон Браун неодноразово потрапляв у незручні ситуації. Так, під час виступу в палаті спільнот британського парламенту він розмазав чорнило по трибуні, а після конференції лейбористської партії довго не міг знайти вихід із залу.
      blog_ava
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      Новини за 14 жовтня 2008
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