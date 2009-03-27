Проблеми посівної

Весняно-польові роботи в Україні відстають від графіка.

За даними Мінагрополітики, станом на 20-ті числа березня, посіви ярових культур завершено на площі усього у 500 тисяч гектарів. Що майже удесятеро менше, ніж зазвичай. Зауважимо, за даними держкомстату, на кінець поточного місяця традиційно засівається 30% плану, тож цього року посівна мала бути завершена на 5 мільйонах гектарів. Головна причина - погодні умови. Однак, не тільки холодний дощовий березень псує плани аграріям. Сільськогосподарським господарствам катастрофічно бракує коштів. За деяким оцінками, брак грошових ресурсів, який відчувають аграрії, до десяти разів більший, ніж торік. При чому, як стало відомо у п’ятницю, уряд позбавив селян останньої надії профінансувати посівну. Прем’єр-міністр підписала розпорядження, згідно з яким Аграрний фонд припинив форвардну закупівлю зернових майбутнього врожаю. Втім, непереливки буде і тим господарствам, які ще мають минулорічні запаси, оскільки частка в них продовольчого зерна - мізерна. А саме його закуповує Аграрний фонд.