Проблеми RBS

Британський банк RBS визначив головну проблему, яка гальмує розвиток компанії.

За повідомленням нового голови ради директорів фінустанови Філіпа Хемптона, невдачі Royal Bank of Scotland пов’язані з помилковим поглинанням голландського банку ABN Amro наприкінці 2007 року. Він також повідомив, що якби не ця стратегічна помилка, банк навіть з врахуванням фінансової кризи міг завершити минулий рік з операційним прибутком, а не мільярдними збитками. А наразі британським банкірам не залишається нічого іншого як брати жорсткий курс на зниження витрат. Відповідний план вже розробили в Royal Bank of Scotland, згідно з ним цьогоріч компанія має скоротити витрати на 3,7 млрд. дол. та звільнити 2,7 тис працівників. Однак, пан Хемптон зазначив, що на цьому звільнення не завершаться. Прагнучи бути чесним банк попереджає, що ще доведеться провести додаткові скорочення як у британських, так і в міжнародних підрозділах RBS.