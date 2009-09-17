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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Проблеми з літаками

      Фінансові ринки 256

      Качинського переслідують проблеми з літаками.

      Польща залишилася без урядових літаків - обидва ТУ-154 вийшли з ладу. Відтак, польський президент Лех Качинський буде змушений летіти до Нью-Йорка рейсовим літаком. Нещодавно один із двох польських урядових літаків після тривалого ремонту прилетів з Москви до Польщі.Утім, одразу після прильоту до Варшави машина вийшла з ладу. Другий ТУ-154 вже декілька місяців проходить капітальний ремонт. У неприємності з літаком Лех Качиньський потрапляє вже не вперше. Під час азіатського турне президента Польщі, пілотам не вдалося з першої спроби посадити літак у Південній Кореї. А під час візиту до Монголії 20-градусний мороз вивів з ладу ТУ-154 Леха Качинського.
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      Новини за 17 вересня 2009
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