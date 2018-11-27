Проблеми з полем чи військовий стан: "Десна" потрапила у дивну ситуацію

Матч 17-го туру УПЛ між "Десною" та "Зорею" відбудеться в Києві на "Оболонь-Арені". Однак головна причина перенесення місця проведення матчу досі невідома.

У понеділок, 26 листопада, офіційний сайт "Десни" повідомляв, що матч проти "Зорі" відбудеться не в Чернігові, а у Києві через відсутність підігріву на стадіоні імені Гагаріна.

Читайте також: Чи можна буде проводити міжнародні матчі в Україні після введення воєнного стану: заява УЄФА

А вже 27 листопада в офіційному повідомленні про перенесення додали інформацію про рекомендації правоохоронних органів після введення воєнного стану.

Верховна Рада прийняла постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримали 276 депутатів. Закон поширюється на 10 областей України, в тому числі і на Чернігівську. З огляду на рекомендації правоохоронних органів, в зв'язку з веденням військового положення в нашому регіоні, було прийнято рішення провести матч в Києві,

– сказано в заяві клубу на офіційній сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що матч "Десна" – "Зоря" відбудеться 1 грудня. Початок гри – о 14:00.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24