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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Проблеми з полем чи військовий стан: "Десна" потрапила у дивну ситуацію

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      ФК "Десна"
      ФК "Десна"

      Матч 17-го туру УПЛ між "Десною" та "Зорею" відбудеться в Києві на "Оболонь-Арені". Однак головна причина перенесення місця проведення матчу досі невідома.

      У понеділок, 26 листопада, офіційний сайт "Десни" повідомляв, що матч проти "Зорі" відбудеться не в Чернігові, а у Києві через відсутність підігріву на стадіоні імені Гагаріна.

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      А вже 27 листопада в офіційному повідомленні про перенесення додали інформацію про рекомендації правоохоронних органів після введення воєнного стану.

      Верховна Рада прийняла постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримали 276 депутатів. Закон поширюється на 10 областей України, в тому числі і на Чернігівську. З огляду на рекомендації правоохоронних органів, в зв'язку з веденням військового положення в нашому регіоні, було прийнято рішення провести матч в Києві,
      – сказано в заяві клубу на офіційній сторінці в Facebook.

      Нагадаємо, що матч "Десна" – "Зоря" відбудеться 1 грудня. Початок гри – о 14:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Десна УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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