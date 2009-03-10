Проблемні 11 мільярдів

Спірні 11 мільярдів кубометрів газу ніяк не дають спокою “Нафтогазу”.

У НАКу заявляють - процес розмитнення цього палива продовжиться, повідомив речник компанії Валентин Землянський. Адже 11 мільярдів кубів газу і так знаходяться на балансі компанії. Все що потрібно, аби статус цього газу був правомірний - так це розмитнити його, заявив Землянський.Разом з тим у “Нафтогазі” заявляють, що Служба безпеки України готується порушити нову кримінальну справу проти НАКу. Мовляв, СБУ це потрібно для того, щоб продовжити свої перевірки, припускає Валентин Землянський. Якщо ж правоохоронці будуть продовжувати вимагати вилучення оригіналів газових контрактів, це може призвести до колапсу роботи “Нафтогазу” і відповідно постачань газу і його транзиту і розрахунків за газ, підкреслив Землянський. Нагадаємо слідчі дії щодо першої кримінальної справи про розмитнення спірного газу, яку порушила СБУ, призупинив суд.