Проблемні банки

В Україні до півсотні проблемних банків.

Такого висновку дійшли представники мінфіну США і Міжнародного валютного фонду. Минулого тижня у Нацбанку відбулась зустріч іноземних фахівців та тимчасових адміністраторів українських банків, пише видання Дело. Як результат, МВФ попередив НБУ - треба готувати нових менеджерів для проблемних фінустанов, бо найближчим часом їх число збільшиться в кілька разів.Варто зазначити, що нині в Україні тимчасові адміністрації НБУ діють у 11 фінустановах. Серед них - банк "Надра", банк "Київ", "Укрпромбанк", "Національний кредит", "Причорномор`я", "Західінкомбанк", "Одеса-Банк", "Трансбанк", "Родовід Банк" та банк "БІГ Енергія". Єдиний, хто наразі відновив повноцінну роботу - це Промінвестбанк.