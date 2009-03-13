Проблемні місії

ОБСЄ припинить свою роботу в Грузії влітку.

Як повідомив директор центру ОБСЄ із припинення конфліктів Герберт Зальбер, мандат місії закінчився 1 січня і зараз вона перебуває в режимі згортання. 22 грудня, нагадаємо, на засіданні постійної Ради ОБСЄ Росія не погодилася на продовження мандату місії організації у Грузії. Москва аргументувала це тим, що нинішній мандат включає абхазький і південно-осетинський компоненти, а тому його слід переглянути.Водночас минулого місяця стало відомо, що група міжнародних військових спостерігачів ОБСЄ у складі 20 осіб залишиться у Грузії до 30 червня. При цьому - зазначили офіційні представники організації - продовження терміну перебування спостерігачів не означає продовження мандату місії в Грузії. Тим часом Євросоюз, чиї спостерігачі розмістилися у зоні конфлікту невдовзі після серпневих бойових дій, не виключає можливості продовження своєї місії. Її керівник Ханс-Йорк Хабер заявив, що це станеться у тому випадку, якщо ОБСЄ і ООН у Грузії не продовжать свої мандати.