Прочитати й проголосувати

Депутати уважно почитають президентські пропозиції змін до Конституції.

Народні обранці нині зберуться аби поговорити про документ, отриманий напередодні з рук Гаранта. Основні тези змін до Конституції депутати вже знають: двопалатний парламент, самостійний уряд тощо. Однак їх вони не сприймають серйозно. Принаймні біло-сердечна частина сесійної зали називає документ "зліпленим нашвидкуруч" і не вважає за потрібне витрачати на нього час. Такої ж думки притримуються і решта депутатів. Відтак парламентарі спробують звести до спільного знаменника усі напрацювання стосовно змін до Конституції і розглянути їх поокремо.