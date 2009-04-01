Прочитати й проголосувати
08:46, 1 квітня 2009 331
Депутати уважно почитають президентські пропозиції змін до Конституції.
Народні обранці нині зберуться аби поговорити про документ, отриманий напередодні з рук Гаранта. Основні тези змін до Конституції депутати вже знають: двопалатний парламент, самостійний уряд тощо. Однак їх вони не сприймають серйозно. Принаймні біло-сердечна частина сесійної зали називає документ "зліпленим нашвидкуруч" і не вважає за потрібне витрачати на нього час. Такої ж думки притримуються і решта депутатів. Відтак парламентарі спробують звести до спільного знаменника усі напрацювання стосовно змін до Конституції і розглянути їх поокремо.
Джерело: 24 Канал
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