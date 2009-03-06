Продані реліквії

Особисті речі Махатми Ганді, не без скандалу, все таки пішли з молотка.

Кишеньковий годинник, окуляри, пару сандалів, чашку і тарілку, які належали лідеру національно-визвольного руху Індії, придбав індійський “алкогольний барон”, мільярдер Віджай Маллія. Торги проходили дуже жваво. Стартова ціна лоту, до якого увійшли п’ять предметів, піднялася у понад 40 разів. За предмети побуту, які колись належали видатному мислителю XX ст. та борцю за незалежність Індії, багатій виклав 1 млн. 800 тис. доларів.Хоча продаж поки не можна вважати офіційно оформленим. Незадовго до початку аукціону, власник лоту, американський колекціонер, заявив про бажання зняти речі Ганді з торгів. Крім того, про свої претензії на реліквії заявила Індія. Влада країни вважає особисті речі Ганді національною спадщиною.