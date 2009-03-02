Продати по-дорожче

25 мільярдів гривень за "Укртелеком".

Саме такою має бути стартова ціна продажу державного оператора - переконує міністр транспорту та зв’язку України Йосип Вінський. Зазначимо, раніше Фонд держмайна оголосив втричі меншу оцінку вартості підприємства - 7,5 мільярдів. Продаж компанії заплановано на березень. Держава планує реалізувати майже 68% акцій "Укртелекому". Водночас експерти зауважують, що найкращий час для продажу оператора зв’язку вже минув, адже з кожним роком сума, яку може отримати Україна за пакет акцій "Укртелекому", зменшується. Як раніше повідомили у Фонді держмайна, до компанії придивляються Deutsche Telekom, Turkcell, Nomura, МТС та "Альфа-капітал". До приватизації "Укртелеком" почали готувати ще у 2000 році. Але поки жодна спроба довести справу до конкурсу не завершилася успіхом.