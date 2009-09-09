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      Продаж акцій

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      NYSE Euronext продає частку в NYSE Amex.

      Транснаціональний оператор фондових бірж компанія NYSE Euronext заявила про продаж частки в NYSE Amex. Про точну кількість акцій, їх вартість та терміни завершення угоди поки не повідомляють. Відомо лише, що NYSE Euronext залишиться найбільшим акціонером торговельного майданчика NYSE Amex. Новими ж акціонерами стануть Bank of America, Merrill Lynch, Barclays Capital, Citadel Securities, Citigroup, Goldman Sachs, TD Ameritrade та UBS. В компанії попереджають, що через дослідження угоди регулюючими органами, процес продажу акцій зазначеним сторонам може затягнутися.Зауважимо, NYSE Amex свого часу був одним з найбільших опціонних майданчиків в США, проте за останні роки сильно втратив позиції. Станом на минулий рік, коли власне NYSE Euronext придбала компанію за 260 млн. дол., її ринкова частка складала 5,8%. Продаж пакету стороннім інвесторам, сподіваються в NYSE Euronext, зможе відновити втрачені позиції її підрозділу.
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      Новини за 9 вересня 2009
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