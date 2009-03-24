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Продаж авіакомпанії

15:30, 24 березня 2009 239

Греція завершила продаж збиткового національного авіаперевізника Olympic Airlines.

Покупцем компанії став грецький холдинг Marfin Investement Group. За Olympic Airlines греки заплатили 177,2 млн. євро. Остаточно авіаперевізник перейде до холдингу восени цього року. Новий власник вже заявив про плани модернізації компанії, оновлення її матеріально-технічної бази, збереження щонайменше 6 з теперішніх 7,5 тисяч працівників і щонайголовніше - про повернення Olympic Airlines до прибуткового бізнесу.Андреас Венопоулос (віце-президент Marfin Investment Group): "Хочу вас запевнити, що ми усвідомлюємо цю велику відповідальність, яку беремо на себе. Ми докладемо максимум зусиль. Ми хочемо досягнути здорового, міцного та постійного розвитку Olympic."Зазначимо, Olympic Airlines зіткнулась з фінансовими проблемами ще у 2003 році, всі спроби уряду допомогти компанії виявились неефективними. Утримання компанії стало тягарем для держави. Щоденно на функціонування перевізника виділяли 1 млн. євро платників податків. Тепер же після приватизації Греція очікує, що Olympic Airlines щороку поповнюватиме бюджет країни на 150 млн. євро.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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