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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Продаж підрозділу

17:25, 9 квітня 2009 234

Barclays продає iShares за 4,4 млрд. дол. приватному інвестфонду.

Британський банк Barclays наблизився до завершення угоди з продажу свого підрозділу iShares приватному інвестиційному фонду CVC Capital Partners. За повідомленням Bloomberg, сторони фактично узгодили технічні питання операції і найближчим часом можуть підписати угоду. Британська фінустанова залишить у своїй власності п’яту частину акцій iShares, решта дістанеться інвестфонду за 4,4 млрд дол. При цьому, Barclays готовий частково профінансувати угоду для CVC Capital Partners.Як ми вже повідомляли, банк шукав покупця для свого підрозділу, який займається управлінням фондами на майже 230 млрд. фунтів стерлінгів, для покращення свого фінансового становища в період кризи. Barclays відмовився від державної допомоги, тому питання залучення капіталу для компанії стоїть вкрай гостро. Очікується, що продаж iShares зможе вирішити короткострокові проблеми, а от в довготерміновій перспективі банку все-рівно доведеться шукати способи залучення додаткового капіталу.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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