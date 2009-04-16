Американська страхова компанія AIG може розпрощатися з одним із найбільших своїх підрозділів.

Агентство Bloomberg повідомляє, що американці близькі до підписання угоди зі швейцарською компанією Zurich Financial Services про продаж підрозділу зі страхування автомобілів. За інформацію джерел, близьких до ходу переговорів, вартість угоди складає 1,5 млрд. дол., однак остаточної домовленості між сторонами ще немає.Нагадаємо, після отримання фінансової допомоги від уряду США та скандалу, пов’язаного з виплатами бонусів, AIG взяла курс на продаж своїх активів, аби розрахуватись за поточними. Голова колись однієї з найбільших страхових компаній світу Едвард Лідді заявив, що незважаючи на непрості ринкові умови, AIG вже зуміла знайти покупців для 10 своїх підрозділів.