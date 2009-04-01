Європейський центральний банк продав 35 тонн золота.

Яку суму від цього залучив регулятор і на що витратить кошти - в прес-релізі не зазначено. Однак, якщо виходити з поточної вартості золота у 920 дол. за унцію, 35 тонн коштували 1 млрд. 150 млн. доларів.Як повідомляє агентство France Presse, їх ЄЦБ може інвестувати у загальноєвропейський план стимулювання економіки, або витратити на збільшення резервів Міжнародного валютного фонду, який видає антикризові позики багатьом країнам.Зазначимо, продаж золота монетарний регулятор зони євро здійснив в рамках угоди, підписаної 15 європейськими центробанками у вересні 2004 року. Вона передбачала обмеження продажів золота до максимум 500 тонн в рік протягом 2004-9 років. Метою договору було створення штучного дефіциту дорогоцінного металу, щоб підтримати його вартість на ринку.