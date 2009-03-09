У лютому 2009 проти лютого 2008 продажі нових автомобілів в Україні скоротилися на 80%.

Протягом місяця вдалося продати лише 11 тисяч авто. При чому ще у січні продажі були удвічі вищими. Такі дані оприлюднили у компанії "Автоінтернешнл". Взагалі, за даними фахівців, зафіксовані показники свідчать, що ринок відкотився до рівня 2003-04 років.Ситуація у Європі кардинально відрізняється, відзначають аналітики. Так, за інформацією видання "Дєло", у Німеччині в лютому продажі нових авто зросли на 22% проти лютого минулого року. Такого ефекту вдалося досягти за рахунок норми, згідно з якою німцям, які здають старі авто при купівлі нових, виплачується по 2,5 тисячі євро субсидії.Зауважимо, ще позаторік Український авторинок був другим у Європі за позитивною динамікою. Продажі авто зросли більше ніж на 46% у порівнянні з 2006. Втім, вже у 2008 через кризу ринок сповільнився - було продано лише 618 тисяч авто, хоча прогнозувалося на третину більше. У цьому ж році продажі, скоріше за все, не перевищать 400-тисячної позначки - прогнозують експерти.