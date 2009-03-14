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Продажі авто

16:23, 14 березня 2009 171

Продажі автомобілів в Європі падають десятий місяць поспіль.

За даними Асоціації європейських автовиробників, продажі автівок на первинному ринку Старого Світу в лютому знизились на понад 18%. Падіння спостерігалось практично у всіх країнах Західної і Східної Європи, а також на ринках держав, що входять у європейську асоціацію вільної торгівлі. Найбільше зниження продажів зафіксували в Ісландії - мінус 83%, а найменше у Франції, де вже стартувала державна програма з допомоги автовиробникам, постачальникам комплектуючих та дилерам - мінус 13%.Однак, незважаючи на загальний песимізм, в Європі знайшлись дві держави де ринок в лютому продемонстрував зростання. Це Німеччина та Люксембург. Якщо в останній збільшення продажів склало менше пів відсотка, в Німеччині вони неочікувано зросли на 21,5%. Перш за все автомобільний ринок має завдячувати державній програмі зі стимулювання автопрому. Як ми вже повідомляли, за заміну старого автомобіля на новий німцям почали виплачувати компенсації. Втім, такого ефекту від плану не очікували ні урядовці, ні експерти. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 березня 2009
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