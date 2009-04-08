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Продажі авто

14:29, 8 квітня 2009 267

У І кв. продажі нових авто впали проти І кв. 2008 р. у 3,3 рази.

Продажі нових легкових авто в Україні у першому кварталі цього року скоротилися більше ніж утричі, у порівнянні з аналогічним періодом минулоріч. За три місяці вдалося продати лише 45 тисяч транспортних засобів - підрахували аналітики Авто-консалтингу.Водночас, підсумки березня дають надію на стабілізаціїю ринку, відзначають фахівці. Продажі нових автомобілів збільшилися проти лютого на 27 %. Таким чином, дно вже позаду, і нижче рівня позаминулого місяця ринок вже не опуститься - сподіваються дилери.Зауважимо, І квартал цього року позначився також змінами ринкових часток брендів-лідерів. Перше місце традиційно тримає “Автоваз”, а от на другій і третій сходинках розташувалися Hyundai і Toyota, хоча донедавна ці позиції впевнено тримали Chevrolet і ЗАЗ.Щоправда, не виключено, що вже найближчим часом останні бренди повернуть втрачене. Нагадаємо, 6 березня набрала чинності 13% митна надбавка на імпортні авто, яка призведе до подорожчання іноземних транспортних засобів.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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