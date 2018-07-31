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Продажі смартфонів Sony різко впали

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Продажі смартфонів Sony різко впали
Продажі смартфонів Sony різко впали / Фото з відкритих джерел

Компанія Sony опублікувала фінансовий звіт за перший фінансовий квартал 2018 року. Як свідчать цифри, продажі смартфонів різко впали.

Про це інформує видання The Verge.

Так, за квітень, травень і червень 2018 року було продано 1,953 мільйонів смартфонів Sony. Це на 42% менше ніж за аналогічний період минулого року. У цей період 2017 року компанія продала на 1,4 мільйони одиниць більше.

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У квітні 2018 компанія планувала продати 10 мільйонів пристроїв. Схоже, що Sony Mobile зараз у серйозній кризі.

Що стосується іншої продукції, то ту показники значно позитивніші. Зокрема, зріст у продажах демонструє PlayStation. Загалом Sony перебуває у доброму фінансовому стані.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Sony Смартфони
Джерело: 24 Канал
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