Продажі смартфонів Sony різко впали

Компанія Sony опублікувала фінансовий звіт за перший фінансовий квартал 2018 року. Як свідчать цифри, продажі смартфонів різко впали.

Про це інформує видання The Verge.

Так, за квітень, травень і червень 2018 року було продано 1,953 мільйонів смартфонів Sony. Це на 42% менше ніж за аналогічний період минулого року. У цей період 2017 року компанія продала на 1,4 мільйони одиниць більше.

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У квітні 2018 компанія планувала продати 10 мільйонів пристроїв. Схоже, що Sony Mobile зараз у серйозній кризі.

Що стосується іншої продукції, то ту показники значно позитивніші. Зокрема, зріст у продажах демонструє PlayStation. Загалом Sony перебуває у доброму фінансовому стані.

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