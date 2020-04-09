Продовольчі ринки в Україні можуть закрити: причина

300 продовольчих ринків в Україні можуть припинити роботу через систематичні порушення карантину. В поліції назвали доволі серйозною проблему недотримання ринками вимог щодо недопущення поширення коронавірусу.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна. При цьому він зазначив, що рішення про роботу продовольчого ринку приймає місцева влада.

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Постало питання про закриття ринків, як це зробила влада в Києві, Київській області та ряді інших областей,

– сказав глава Нацполіції.

За його словами, рішення головного державного санлікаря Віктора Ляшка зрозуміли не зовсім коректно. Клименко пояснив, що насправді роботу ринку дозволяє місцева влада.

Чи можна працювати ринкам в умовах карантину?Роботу ринків заборонили постановою уряду від 16 березня. Однак роботу продуктових ринків дозволили іншою постановою від 30 березня.



Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше також висловився за закриття продовольчих ринків.

Зверніть увагу! Станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадки коронавірусу, з яких 57 людей, на жаль, померли. Водночас 45 пацієнтів одужали.



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