Продовження санкцій

Білий Дім продовжив економічні санкції проти Ірану.

Президент США Барак Обама у своєму листі до Конгресу зазначив, що такі заходи є необхідні, оскільки політика Тегерану суперечить інтересам Сполучених Штатів у регіоні. Відповідно до американського законодавства, президент країни зобов'язаний щорічно офіційно продовжувати накладені раніше санкції. В іншому випадку, дія обмежень автоматично призупиняється.Санкції, зокрема, забороняють американським компаніям допомагати розвитку іранської нафтової промисловості, а також накладають обмеження на торгівлю та інвестиції до Ірану. Санкції проти мусульманської країни ввела ще 1995 році Адміністрація президента Біла Клінтона. Тоді США звинуватили Тегеран у підтримці тероризму та створенні зброї масового знищення.Нагадаємо, головна причина санкцій проти Ірану - це розробка Тегераном ядерних технологій. Міжнародні спостерігачі переконані, що іранська програма із збагачення урану спрямована на створення ядерної зброї.