Продовження слухань

У Москві сьогодні продовжаться попередні слухання другої справи Ходорковського і Лєбєдєва.

У середу у процесі з нової кримінальної справи проти екс-голови "ЮКОСа" та чільника "МЕНАТЕПу" було оголошено перерву. Нагадаємо, попередні слухання цієї карної справи розпочались у вівторок. Цього разу екс-голові "ЮКОСу" Міхаїлу Ходорковському та голові "МЕНАТЕПу" Платону Лєбєдєву інкримінують незаконний продаж нафти та ухилення від сплати податків. Загальну сума збитків, за словами прокурора, становить майже один трильйон рублів. Якщо суд визнає Ходорковського та Лєбєдєва винними, вони можуть отримати до 22 років ув’язнення. Адвокати колишніх бізнесменів називають нове судове переслідування політичним. У 2005 році обидва підприємці були засуджені до 9 років ув’язнення за шахрайство, ухиляння від сплати податків та невиконання рішення суду. Пізніше термін ув’язнення було скорочено до 8 років.