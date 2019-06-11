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      Професійна асоціація екологів України звернулася до українців

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      Професійна асоціація екологів України звернулася до українців
      Професійна асоціація екологів України звернулася до українців / pinterest.com

      Екологи звернулися до громадськості із закликом звернути увагу до піднятої у даній заяві інформації та попросили підтримати ініціативу, яка направлена на збереження довкілля та здоров'я українців.

      У заяві йдеться, що за останні кілька років увага до екологічних питань в Україні значно підвищилась, що, звісно ж, є позитивним явищем. Це, безперечно, результат активної позиції громадськості, змін державного курсу, трансформації бізнесу. Однак, разом з цим в Україну прийшов світовий тренд використання теми екології в комерційних і політичних цілях. Цинічне використання даної теми, нарівні зі зниженням тарифів і боротьбою з корупцією вже рутинне сьогодення, яке ми спостерігаємо у ЗМІ, і є маніпулятивною передвиборчою технологією.

      Небезпека використання екологічної теми в політичних цілях полягає в тому, що реальні екологічні проблеми, якими необхідно займатися на державному рівні, при цьому замовчуються. З’являється нове явище, як екотероризм, що використовує питання екології, як інструмент маніпуляцій.

      Екологи стверджують, що зараз, напередодні дострокових парламентських виборів, як і під час президентської кампанії, насущні екологічні проблеми залишаються без уваги, штаби політиків вже почали роздмухувати аспекти, що існують не у вигляді реальних проблем, а у вигляді міфів у свідомості виборців. Проблеми, що представляють реальну загрозу для українців, знову залишаться в тіні. Ми переконані, що реальні екологічні проблеми вирішувати важко, а фейкові зникнуть самі.

      Викликає занепокоєння й однобоке подання екологічної інформації в ЗМІ та соціальних медіа. Теми, що багато років не викликали занепокоєння у населення, несподівано стали токсичними. Виникли цілі об'єднання експертів, які заробляють політичні, маніпулятивні бали на критиці подібних тем.

      Професійне об’єднання готове забезпечити формат взаємодії без порожньої критики та неконструктивних пропозицій, залучаючи до діалогу всіх, хто професійно готовий вирішувати гострі проблеми, а не тільки про них говорити.

      Екологи наполегливо закликають ЗМІ, активістів, політиків та усіх українців уникати маніпуляцій на екологічні теми.

      Звертаємося до всіх ЗМІ, до всіх партнерів, екологічних активістів, не дозволяйте формувати недостовірний інформаційний порядок для суспільства, цим ви не лише дискредитуєте самих себе, ми втрачаємо шанс на чисте і безпечне майбутнє,
      – йдеться у заяві.

      "Пам'ятаймо – всім нам і далі доведеться жити на цій планеті незалежно від результатів виборів, незалежно від маніпулятивних дискусій!", – зазначили екологи.

      Підписання цього листа відкрите для всіх бажаючих екологів, екологічних організацій. Лист можна підписати за доступним посиланням.

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      Теги: Новини України Екологія
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