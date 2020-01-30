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      Профспілка митниці побудувала лакшері-будинки замість реабілітаційного центру, – ЗМІ

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      Будинок Насірова у Конча-Заспі Максим / facebook.com

      За словами Нефьодова, ситуація дискредитувала профспілку і в нинішньому вигляді вона повинна припинити свою роботу.

      Державна архітектурно-будівельна інспекція, а потім і Національна поліція, повинні провести розслідування за фактом будівництва елітних котеджів для керівників митниці. Про це заявив керівник Митної служби України Максим Нефьодов у ефірі "5 каналу".

      Як повідомляє ЗМІ: "На гроші, які збирали із зарплат звичайних митників, відомча профспілка побудувала палаци для керівництва, куди потрапити звичайним працівникам не можна".

      За словами Нефьодова, дана ситуація дискредитувала профспілку і в нинішньому вигляді вона повинна припинити свою роботу.

      Я б дуже хотів, щоб старі порядки, коли профспілка де-факто працювала на інтереси вищого керівництва фіскальної служби, залишилися в минулому. Зрештою, це гроші самих митників – це відрахування, які йдуть з їх зарплат, і ці кошти повинні використовуватися на потреби самих митників,
      – заявив Нефьодов.

      За його словами, результатів розслідування від ДАБІ про те, як профспілка спромоглася звести в Конча-Заспі котеджі для "своїх" – чекають через місяць-півтора.

      "Проводиться розслідування, хто ж дозволив, або проявив службову бездіяльність, щоб дозволити там, де повинен бути побудований реабілітаційний центр або котеджі для персоналу, побудувати там якийсь лакшері-будинок з місцями для прислуги, гаражами, басейнами і так далі", – запевнив Нефьодов.

      Повернене майно керівник митниці планує реалізувати на відкритому аукціоні.

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      Теги: Новини України Максим Нефьодов Державна митна служба
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