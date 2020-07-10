Погода в Україні в суботу, 11 липня, буде сонячною і спекотною на більшості території країни. Втім грози досі не відступають – вони накриють крайній Захід України.

Навіть на Заході, попри грози, досі буде доволі спекотно, температура повітря на всій території буде в межах +27...+32 градуси. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Порівняно найнижчою буде температура в західних областях – Львівській і Волинській – +27...+29 градусів. Вже традиційно найтеплішим буде Південь країни – +30...+32 градуси.

Грози сконцентруються на Заході. Починаючи від Закарпатської області, їхня межа проходитиме Рівненською, Тернопільською і Чернівецькою областями. На решті території країни сонячно й без опадів.

У Києві теж буде сонячно й тепло. Опадів не очікується, а температура повітря буде на рівні +29...+31 градус. Повіватиме повільний і приємний вітерець.

Прогноз погоди на суботу, 11 липня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +28…+30

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +27…+29

Рівне – +29…+31

Житомир – +30…+32

Вінниця – +30…+32

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +27…+29

Полтава – +28…+30

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +29…+31

Харків – +28…+30

Київ – +29…+31



Прогноз погоди в Україні на суботу, 11 липня, від Укргідрометцентру