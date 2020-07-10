Прогноз погоди на 11 липня: буде сонячно й спекотно, лише в кількох областях грози
Погода в Україні в суботу, 11 липня, буде сонячною і спекотною на більшості території країни. Втім грози досі не відступають – вони накриють крайній Захід України.
Навіть на Заході, попри грози, досі буде доволі спекотно, температура повітря на всій території буде в межах +27...+32 градуси. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Порівняно найнижчою буде температура в західних областях – Львівській і Волинській – +27...+29 градусів. Вже традиційно найтеплішим буде Південь країни – +30...+32 градуси.
Грози сконцентруються на Заході. Починаючи від Закарпатської області, їхня межа проходитиме Рівненською, Тернопільською і Чернівецькою областями. На решті території країни сонячно й без опадів.
У Києві теж буде сонячно й тепло. Опадів не очікується, а температура повітря буде на рівні +29...+31 градус. Повіватиме повільний і приємний вітерець.
Прогноз погоди на суботу, 11 липня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +27…+29
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +28…+30
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +27…+29
Рівне – +29…+31
Житомир – +30…+32
Вінниця – +30…+32
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +27…+29
Полтава – +28…+30
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +29…+31
Харків – +28…+30
Київ – +29…+31
Прогноз погоди в Україні на суботу, 11 липня, від Укргідрометцентру