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Прогнози МВФ

15:20, 18 березня 2009 196

Світовій економіці в 2009 році добра не бачити.

В Міжнародному Валютному Фонді оприлюднили оновлені прогнози щодо перспектив глобальної економіки. Згідно з попередніми висновками експертів організації, світовий ВВП в цьому році знизиться на 0,6%. Таку інформацію поширив заступник голови фонду Джон Ліпскі.Числа від Міжнародного валютного фонду не стали несподіванкою. Чільники організації повідомляли, що переглянуть попередній прогноз, згідно з яким глобальна економіка в поточному році мала зрости на 0,5%, в негативну сторону. Очікується, що остаточний прогноз МВФ оприлюднить до кінця тижня і, як кажуть аналітики, він може виявитися ще гіршим, адже зараз експерти завершують оцінку показників за VI квартал минулого року.Зазначимо, за даними Міжнародного валютного фонду, масштабне скорочення ВВП чекає на економічно розвинені держави світу. Так, економіка США цьогоріч впаде на 2,6%, Єврозони - на 3,2, а Японії - аж на 5%. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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