Прогнози по стихії

Руйнівних повеней цієї весни українцям очікувати не варто, заспокоюють експерти.

У Державному комітеті по водному господарству зазначають, що цьогоріч весняне водопілля на більшості річок України буле маловираженим.Чиновники очікують, що рівень води може піднятися вище норми лише у верхів`ї Прип`яті. На інших водоймах він буде близьким до норми, чи навіть нижчим.Михайло Яцюк (заступник голови Державного комітету України по водному господарству): "Нас навпаки турбує сьогодні ситуація з водопіллям по Дніпрі. Тому що гідрометслужба прогнозує, що воно буде нижчим за норму. І оскільки, ви знаєте, що Дніпро це наша артерія, яка забезпечує 23 потреб і населення, і більшості економіки України, тому ми маємо наповнити каскад водосховищ".Втім, незважаючи на очікування спокійної весни, чиновники розслаблятися не збираються. Аби попередити наслідки водної стихії, у майбутньому держава має намір створити на Прикарпатті інформаційно-аналітичну систему для контролю за погодними умовами та для прогнозування повеней на річках цього регіону.Проект не дешевий і з`явиться не завтра. Але як запевняють посадовці, гривня вкладена у попередження лиха збереже 7 гривень, витрачених на ліквідацію його наслідків.