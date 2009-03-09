20:02
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Прогнози по євро

17:41, 9 березня 2009 210

Експерти попереджають про падіння курсу євро по відношенню до американського долара та інших ключових валют світу протягом найближчих місяців.

Такі висновки фахівці роблять з огляду на діяльність інвесторів та хедж-фондів, які все частіше входять в короткі торги по євро, а це є ознакою корекції на ринку в сторону зниження. Так, за інформацією американської Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, протягом останнього тижня лютого інвестфонди та спекулянти продали єдиної європейської валюти удвічі більше. Це є прямим свідченням ставки учасників ринку на падіння курсу євро.Експерти додають, що зневіра учасників ринку у євро - це насамперед вина Європейського центрального банку. Своїми часто запізнілими заходами боротьби з економічними проблемами регулятор поставив під загрозу європейську грошову одиницю, вважають аналітики. На минулому тижні Центробанк вже знизив облікову ставку до 1,5% річних і очевидно дав зрозуміти, що в майбутньому варто очікувати на подальше зниження показника. Адже макроекономічні прогнози в зоні євро в на поточний рік переглянули в сторону зниження.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук