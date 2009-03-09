Прогнози по євро

Експерти попереджають про падіння курсу євро по відношенню до американського долара та інших ключових валют світу протягом найближчих місяців.

Такі висновки фахівці роблять з огляду на діяльність інвесторів та хедж-фондів, які все частіше входять в короткі торги по євро, а це є ознакою корекції на ринку в сторону зниження. Так, за інформацією американської Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, протягом останнього тижня лютого інвестфонди та спекулянти продали єдиної європейської валюти удвічі більше. Це є прямим свідченням ставки учасників ринку на падіння курсу євро.Експерти додають, що зневіра учасників ринку у євро - це насамперед вина Європейського центрального банку. Своїми часто запізнілими заходами боротьби з економічними проблемами регулятор поставив під загрозу європейську грошову одиницю, вважають аналітики. На минулому тижні Центробанк вже знизив облікову ставку до 1,5% річних і очевидно дав зрозуміти, що в майбутньому варто очікувати на подальше зниження показника. Адже макроекономічні прогнози в зоні євро в на поточний рік переглянули в сторону зниження.