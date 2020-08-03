Програма фінансової державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%" довела свою ефективність. Станом на сьогодні видали кредитів на понад 3,3 мільярда гривень.

Програму фінансової державної підтримки малого і середнього бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" в Офісі Президента вважають успішною. Про це повідомила заступниця керівника ОП України Юлія Ковалів.

Ініційована Президентом на початку року програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується. Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%),

– заявила Ковалів.

Області-лідери за кількістю кредитів:

За кількістю оформлених кредитів лідирують такі області:

Харківська – 12%;

Київська – 11%;

Сумська – 8%.

Наразі програма кредитування доступна у 18 банках. Ще 10 фінансових установ заявили про своє бажання долучитися до ініціативи.