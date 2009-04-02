Прохання про кредит

Мексика просить грошей.

Офіційний Мехіко звернувся до Міжнародного валютного фонду з проханням відкрити кредитну лінію обсягом 47 млрд. дол. В Центральному банку латиноамериканської країни наголосили, що позика має бути стабілізаційною, і в жодному випадку її не треба розглядати як панацею від дефолту. Кошти не будуть витрачатись на нагальні потреби, а лише послужать страховкою від погіршення ситуації, додали в Міністерстві фінансів.Втім, що б не говорили у державних інститутах Мексики, економіка цієї держави демонструє чітке падіння. Світова криза та проблеми у Сполучених Штатах, на яких припадає 80% експорту з Мексики, створили несприятливі умови для зростання однієї з найперспективніших економік регіону. Для підтримки фінансового сектору Центробанк Мексики вже залучив 30 млрд. дол. кредиту в американського Фердезерву. Позика від МВФ може стати першим великим втручанням організації у боротьбу з економічної кризою у всій Латинській Америці.