Проігнорували

Рада не захотіла догоджати МВФ.

Депутати провалили голосування за розгляд низки законів, на яких наполягав Міжнародний валютний фонд перед наданням другого траншу кредиту. Три ключові закони підтримали усі крім регіоналів, комуністів та частини НУ-НСу. Опозиція аргументувала свою поведінку - поведінкою Тимошенко. Мовляв, прем’єрка хоче будь-що "пропхати" закони, які суперечать економічним та соціальним нормам.Микола Азаров (народний депутат, Партія регіонів): "Замість того, щоб внести зміни до бюджету, ми бачимо, мета одна - узаконити ті неподобства, та безгосподарство, яка відбувається в "Нафтогазі". Все, окрім цого нічого за цим законом не стоїть." Коаліція здивовано знизує плечима, однак вдіяти нічого не може. Зате знає - винуватець провалу - на Банковій. Лідер парламентських бютівців - Іван Кириленко певен, що саме Віктор Ющенко стоїть за позицією впертих депутатів. Повернутись до провалених документів обранці погодились лише за умови, якщо попросить Президент. Нагадаємо, законопроекти, на ухваленні яких наполягав МВФ стосувались фінансових справ "Нафтогазу" та Пенсійного фонду. Ціна питання - 1,9 млрд. доларів. Саме такий розмір другого траншу, на який чекає Україна від Міжнародного валютного фонду.