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Прокуратура Харкова розслідує інцидент із поліцейськими, які вимагали хабар у нетверезого водія

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Прокуратура розпочала розслідування стосовно поліцейських, які вимагали гроші у нетверезого водія
Прокуратура розпочала розслідування стосовно поліцейських, які вимагали гроші у нетверезого водія / скрін із відео

Слідчі прокуратури Харківської області розслідують факт вимагання неправомірної вигоди за нескладання протоколу та непритягнення до відповідальності нетверезого водія

Про це інформує прес-служба прокуратури Харківської області.

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Ми всі бачили це відео. Кримінальне провадження зареєстровано. Досудове розслідування проводять слідчі прокуратури Харківської області. Усі обставини будуть перевірені слідчим шляхом,
– заявив виконувач обов'язків прокурора Харківської області Артем Степанов.

Нагадаємо, йдеться про інцидент, що стався на трасі у Чугуєві. Відео із записом, як поліцейські вимагають, а потім і отримують від водія, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, гроші з'явилося 2 серпня на каналі одного із користувачів YouTube.
 
Наразі поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків. Досудове розслідування триває.
 
У прокуратурі зазначають, що санкція статті, яку інкримінують поліцейським, передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років, з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією.
 
Відео, на якому видно, як правоохоронці вимагають у нетверезого водія гроші:
 
Теги: Новини України Гроші Поліція Кримінальні новини Новини Харкова Корупція Хабар
Джерело: 24 канал
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