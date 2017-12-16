Прокуратура України знає усіх "кримських" зрадників: список політичних VIP-втікачів
Крим.Реалії 18:40, 16 грудня 314 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – кожного "кримського" знають поіменно це майже 10 тисяч українських військовослужбовців, які після анексії залишились на півострові. Кримінальних проваджень відкрито на понад 400 колишніх чиновників різного рангу та відомств.
Також у випуску:
Путін відмовився обговорювати тему Криму.
На півострові відбувається справжній самогонний був.
Ведуча:
Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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