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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прокуратура України знає усіх "кримських" зрадників: список політичних VIP-втікачів

Крим.Реалії 18:40, 16 грудня 314 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – кожного "кримського" знають поіменно це майже 10 тисяч українських військовослужбовців, які після анексії залишились на півострові. Кримінальних проваджень відкрито на понад 400 колишніх чиновників різного рангу та відомств.

Також у випуску:

Путін відмовився обговорювати тему Криму.

На півострові відбувається справжній самогонний був.

Ведуча:

Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".

Теги: Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії
Джерело: 24 Канал
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