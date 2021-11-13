Станом на 13 листопада водій перебуває під вартою. Про це заявив речник прокуратури Дмитро Чубенко.

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Інформація, поширена у соцмережах, не відповідає дійсності. Підозрюваний перебуває в ізоляторі,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, перед тим телеграм-канали писали, що за водія внесли заставу у розмірі 340 тисяч гривень. Тому він буцімто вийшов на волю.

Прокуратура вимагатиме змінити запобіжний захід

Сторона обвинувачення клопотала про арешт або заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Однак суд обрав водієві Toyota Land Cruiser запобіжний захід у вигляді 2 місяців у СІЗО і з правом застави у 340 тисяч гривень.

Прокурори обурилися такою сумою. Чубенко заявив, що з 15 листопада вони подадуть апеляцію на таке рішення суду.

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