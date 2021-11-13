Станом на 13 листопада водій перебуває під вартою. Про це заявив речник прокуратури Дмитро Чубенко.

Важливо "Світився" в криміналі та має посвідчення УБД, – ЗМІ про водія, що збив 2 дітей в Харкові

Інформація, поширена у соцмережах, не відповідає дійсності. Підозрюваний перебуває в ізоляторі,
– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, перед тим телеграм-канали писали, що за водія внесли заставу у розмірі 340 тисяч гривень. Тому він буцімто вийшов на волю.

Прокуратура вимагатиме змінити запобіжний захід

Сторона обвинувачення клопотала про арешт або заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Однак суд обрав водієві Toyota Land Cruiser запобіжний захід у вигляді 2 місяців у СІЗО і з правом застави у 340 тисяч гривень.

Прокурори обурилися такою сумою. Чубенко заявив, що з 15 листопада вони подадуть апеляцію на таке рішення суду.

Що відомо про ДТП у Харкові за участі дітей

  • Інцидент трапився 11 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської. Автомобіль Toyota Land Cruiser наїхав на двох 13-річних дітей, які переходили дорогу на зелене світло.
  • Внаслідок удару дівчинка відлетіла, а от хлопчика водій протягнув ще кілька метрів.
  • На щастя, діти вижили. У них зафіксували черепно-мозкові травми.
  • Результати аналізів показали, що водій перебував під дією наркотиків.
  • На суді з обрання запобіжного заходу горе-керманич заявив, що "задивився в телефон" і тому не помітив пішоходів.