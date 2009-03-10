Промислові ціни в Україні виросли у лютому проти січня - на 1,8% - інформує Державний комітет статистики.

Таким чином, інфляція у промисловості у минулому місяці перевищила споживчу інфляцію, яка, нагадаємо, склала 1,5%. Найбільше подорожчала продукція металургів і хіміків - на майже 4,5% і 3,6% відповідно.Ціни у харчовій промисловості теж суттєво виросли, майже на 3,5%, при чому лідерами подорожчання є тютюнові вироби, цукор, рослинні масла і тваринницькі жири. Як уже повідомлялося, у минулому році інфляція у промисловості сягнула рекордні 23%. У цьому ж році, за прогнозами аналітиків, зростання промислових цін має бути удвічі меншим на тлі поглиблення економічної кризи і падіння ділової активності.