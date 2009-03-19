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Промови президентів

08:56, 19 березня 2009 585

Лікнеп по-американськи для українських політиків.

В Україні вийшла книга, в якій зібрані інавгураційні промови усіх 44 президентів Сполучених Штатів. Тут можна простежити проблеми та сподівання американської нації у різні історичні періоди, і, головне, її шлях до демократії.Вільям Тейлор (посол США в Україні): "Американська демократія нараховує більше 200 років. Українській демократії лише 18. Ми були молоді, коли лунали деякі з цих промов, і лише починали розуміти, як працює демократія. В деяких промовах лунали нечіткі суперечливі меседжі. Важливо, що демократія повинна рости і розвиватися. Це те, що ми чітко бачимо в Україні."Деяких своїх президентів американці цитують й досі. Один з очільників США заради палкої промови навіть поплатився життям. Уільям Гаррісон виступав під відкритим небом без пальто протягом 2-х годин, застудився і за місяць помер від пневмонії. Втім, незважаючи на такі жертви, у американців є чому повчитися. Промова президента США завжди містить конкретні тези щодо його майбутніх кроків, звернення до нації, і обов’язково подяку попередникам. Ігор Бураковський (політолог): "В українському політикумі не прийнято дякувати своїм попередникам. В кожній промові ми бачимо родзинку, яка стосується конкретних політичних і економічних умов даного історичного періоду. Це дуже важливо. Якщо ми згадаємо передвиборчі програми багатьох українських політиків, вони такі, які знаходяться поза часом."Втім, аби достукатися до серця своїх громадян, новообраний глава держави має бути не лише прагматичним, але й емоційним.Джеймс-Джордж Джетерес (представник американської неурядової організації): "Людина - складна істота. І часто густо неможливо сказати щось сповнене глибокого змісту, не говорячи одночасно розумом і від усього серця."Вітчизняні політики переконані - у нас ще все попереду. Україна дуже молода держава, тому й нарікати на інавгураційні промови наших президентів поки не варто. Нестор Шуфрич (народний депутат, фракція "Партії регіонів"): "У виступі Кучмии було багато пострадянського, не це і зрозуміло, по-іншому і бути не могло. У виступах американських президентів ми бачимо вже традицію. Безумовно складно чекати цю традицію у українських президентів, тому що у нас їх було, по-перше, тільки три."Книга "Інавгураційні промови американських президентів" вийшла двома мовами - українською і російською. Видавці сподівається, що вона стане корисною не лише для українських політиків, а й для студентів і науковців.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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