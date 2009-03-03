Пропозиція компромісу

Обама пропонує Мєдвєдєву компроміс щодо ПРО.

Сполучені Штати готові відкласти розміщення у Східній Європі елементів свого протиракетного щита, за умови якщо Росія переконає Іран відмовитися від розробки ядерної зброї та ракет дальнього радіусу дії. Про це нібито йдеться у таємному листі, якого чільник Білого Дому написав російському президенту ще в середині лютого.Про це з посиланням на анонімне джерело у адміністрації Обами повідомляють відразу два впливові американські видання - New York Times і Washington Post. Відповіді із Москви у Вашингтоні наразі так і не отримали. Росія, зазначимо, виступає категорично проти намірів США розмістити елементи системи ПРО у Польщі та Чехії, вбачаючи у такому нарощуванні американської військової потуги у себе під носом загрозу національній безпеці.Адміністрація попереднього американського Джорджа Буша, яка і розробила ці плани, наполягала, що протиракетний щит у Європі необхідний виключно, щоб уберегтися від можливих атак з боку країн так званої "вісі зла". Барак Обама ж після приходу у Білий Дім зайняв дещо м'якшу позицію, пообіцявши рахуватися з російськими інтересами.